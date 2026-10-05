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Сезон речной навигации на Оби в Алтайском крае завершился досрочно

Сезон речной навигации на Оби в Алтайском крае завершился досрочно

Речная навигация по Оби в Алтайском крае завершилась 5 октября. Как сообщает "Алтапресс", сезон планировали закрыть 11 октября, но из-за обмеления реки сроки пришлось сдвинуть.

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