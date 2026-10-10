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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что Киев не должен наносить удары по российским НПЗ

Трамп заявил, что Киев не должен наносить удары по российским НПЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу в ходе общения с журналистами заявил, что украинские военные не должны наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.

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