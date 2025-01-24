Составлен рейтинг высокооплачиваемых вакансий для студентов

В преддверии Дня студента аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работы.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» изучили базу высокооплачиваемых вакансий и составили рейтинг для студентов.
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