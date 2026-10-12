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Косово готовится к противостоянию с Сербией, помогая Украине – министр обороны

Косово готовится к противостоянию с Сербией, помогая Украине – министр обороны

Косово учится современной войне у Украины и, несмотря на то, что Киев не признал независимость края, поставляет оружие для нужд ВСУ.

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