В одежде одного из жертв в «Крокусе» предположительно нашли взрывное устройство

В одежде одного из погибших в результате террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» обнаружен предмет, схожий с самодельным взрывным устройст Обнаружение было сделано при осмотре тел, которые доставили из концертного зала в оперштаб на автобусе.