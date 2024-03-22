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В одежде одного из жертв в «Крокусе» предположительно нашли взрывное устройство

В одежде одного из жертв в «Крокусе» предположительно нашли взрывное устройство

В одежде одного из погибших в результате террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» обнаружен предмет, схожий с самодельным взрывным устройст Обнаружение было сделано при осмотре тел, которые доставили из концертного зала в оперштаб на автобусе.

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