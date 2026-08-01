В Киеве «уже ноют»: российский аналог Starlink «Рассвет» обеспечивает несколько часов связи над Украиной

Российский ответ Starlink перестал быть теорией. Украинские мониторинговые ресурсы, включая портал «Милитарный», со ссылкой на эксперта Владимира Степанца признали: спутники группировки «Рассвет» от компании «Бюро 1440» уже дают устойчивый сигнал над территорией Украины.