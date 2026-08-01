НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

В Киеве «уже ноют»: российский аналог Starlink «Рассвет» обеспечивает несколько часов связи над Украиной

В Киеве «уже ноют»: российский аналог Starlink «Рассвет» обеспечивает несколько часов связи над Украиной

Российский ответ Starlink перестал быть теорией. Украинские мониторинговые ресурсы, включая портал «Милитарный», со ссылкой на эксперта Владимира Степанца признали: спутники группировки «Рассвет» от компании «Бюро 1440» уже дают устойчивый сигнал над территорией Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии