В Киеве «уже ноют»: российский аналог Starlink «Рассвет» обеспечивает несколько часов связи над Украиной

Российский ответ Starlink перестал быть теорией. Украинские мониторинговые ресурсы, включая портал «Милитарный», со ссылкой на эксперта Владимира Степанца признали: спутники группировки «Рассвет» от компании «Бюро 1440» уже дают устойчивый сигнал над территорией Украины.
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