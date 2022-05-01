Турция хочет организовать совместный визит лидеров ряда стран в Москву для урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара собирается проработать вопрос об организации визита президента Реджепа Эрдогана совместно с лидерами ряда других стран в Москву для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара собирается проработать вопрос об организации визита президента Реджепа Эрдогана совместно с лидерами ряда других стран в Москву для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.
Свежие комментарии