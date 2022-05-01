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Турция хочет организовать совместный визит лидеров ряда стран в Москву для урегулирования конфликта на Украине

Турция хочет организовать совместный визит лидеров ряда стран в Москву для урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара собирается проработать вопрос об организации визита президента Реджепа Эрдогана совместно с лидерами ряда других стран в Москву для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

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