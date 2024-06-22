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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» и «Юта» проявят интерес к Тобайасу Харрису

Ожидается, что «Мэверикс» и «Джаз» проявят интерес к Харрису на рынке свободных агентов. В прошедшем сезоне 31-летний форвард набирал в среднем 17,2 очка, 6,5 подбора и 3,1 передачи за матч.

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