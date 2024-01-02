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Немцев напугали русскими танками на Одере, финнов - нищетой будущих детей

Немцев напугали русскими танками на Одере, финнов - нищетой будущих детей

Германия и Финляндия - несомненно, это две главные страны в мире, которые точно записались на прием к Председателю (он же Клетчатый, он же Ник Николс) в "Клуб Самоубийц".

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Комментарии
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Александр Ткаченко
И ни одна блядь не подумает, а нужно России кормить этих пидорасов?
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6 час.
В
Владимир
Интересно, каких это &quot;русских&quot; мы освобождаем на Украине? Что за глупое высказывание в опросе? Русские, малоросы, белорусы - суть единого русского народа
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5 час.
В
Василий
Четвертый немецкие рейх - это нынешний ЕС, и он похоже рушится капитально.
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1 час.

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