Тайные поджоги и саботаж: в этом ряд СМИ обвинил Россию после пожаров на оборонных заводах Евросоюза

Тан, Вы не совсем правы. Жид в нынешнем понимании это не обязательно иудей. Это может быть и представитель любой конфессии . Даже мусульманин. Жид это профессия. А еврей это национальность. Другое дело, что жидов больше всего среди евреев. Но не все евреи жиды. Среди них очень много людей с нормальными профессиями.

АС

Анатолий Страшко

Мария, а почему именно "нажрался". Это ваша жидовская защитная притча? А если он трезвенник? А если он хорошо вас видит, прожив жизнь? Вот Вам не стыдно этим понятием "нажрался" оперировать в любом случае? Вот Вы сейчас не из Португалии пишете, бегая по свету в поисках.......не зная чего.