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Тайные поджоги и саботаж: в этом ряд СМИ обвинил Россию после пожаров на оборонных заводах Евросоюза

Тайные поджоги и саботаж: в этом ряд СМИ обвинил Россию после пожаров на оборонных заводах Евросоюза

  Россия, оказывается, беспощадный, злой разбойник Бармалей. Россия, оказывается, бегает по Европам и устраивает провокации и поджоги в рамках гибридной во.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
Тан, Вы не совсем правы. Жид в нынешнем понимании это не обязательно иудей. Это может быть и представитель любой конфессии . Даже мусульманин. Жид это профессия. А еврей это национальность. Другое дело, что жидов больше всего среди евреев. Но не все евреи жиды. Среди них очень много людей с нормальными профессиями.
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Мария, а почему именно &quot;нажрался&quot;. Это ваша жидовская защитная притча? А если он трезвенник? А если он хорошо вас видит, прожив жизнь? Вот Вам не стыдно этим понятием &quot;нажрался&quot; оперировать в любом случае? Вот Вы сейчас не из Португалии пишете, бегая по свету в поисках.......не зная чего.
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3 час.
Евгений Масюк
Петров и Боширов не дремлют
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2 час.

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