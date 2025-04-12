Западное оружие не оправдало ожиданий Украины, обнажив недостатки систем

Серьезные сомнения относительно ряда поставленного западного вооружения выразил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев 12 апреля в эфире телемарафона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии