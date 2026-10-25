Октябрьский визит госсекретаря США Марко Рубио в Самарканд, сопровождаемый делегацией из более чем двухсот представителей американского бизнеса, стал не просто дипломатическим событием, но яркой демонстрацией глубокого кризиса стратегического мышления центральноазиатских элит.
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