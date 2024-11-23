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Овечкин появился на публике после перелома ноги, посетив матч НБА

Овечкин появился на публике после перелома ноги, посетив матч НБА

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал гостем матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Вашингтон Уизардс" и "Бостон Селтикс", который состоялся на "Кэпитал Уан Арене" минувшей ночью.

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