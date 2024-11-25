После «Южмаша» ударили по заводу с техникой в Кременчуге, русские уничтожили купянские резервы боевиков и впервые атаковали новейшим ОФЗАБ, удары по Украине на сегодня, 25 ноября Юлия СоколоваНа Харьковском направлении сложилась крайне напряжённая ситуация.