В Саратове откроют высшее артиллерийское командное училище, расформированное в 2003 году

Правительство и Минобороны приняли решении о воссоздании ранее закрытого военного ВУЗА.Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища, штатной численностью учеников и персонала в 6 тысяч человек.
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