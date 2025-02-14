Зачем раньше вдоль дорог сажали именно тополя?

Если спросить, какие деревья вы чаще всего видите вдоль дорог, то наверняка вы ответите - тополя. Это не просто случайность – более 70 лет назад их стали высаживать по четкому плану для озеленения послевоенных городов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии