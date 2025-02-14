Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Зачем раньше вдоль дорог сажали именно тополя?

Зачем раньше вдоль дорог сажали именно тополя?

Если спросить, какие деревья вы чаще всего видите вдоль дорог, то наверняка вы ответите - тополя. Это не просто случайность – более 70 лет назад их стали высаживать по четкому плану для озеленения послевоенных городов.

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