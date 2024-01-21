Магнитная буря может обрушиться на Землю рано утром 23 января

Магнитная буря уровня G1 может накрыть Землю 23 января. Соответствующий прогноз в воскресенье, 21 января, сделали специалисты лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
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