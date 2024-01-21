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Магнитная буря может обрушиться на Землю рано утром 23 января

Магнитная буря может обрушиться на Землю рано утром 23 января

Магнитная буря уровня G1 может накрыть Землю 23 января. Соответствующий прогноз в воскресенье, 21 января, сделали специалисты лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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