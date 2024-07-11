Baijiahao: Путин ответил на провокацию нового премьера Британии Стармера

Новый премьер-министр Британии Кир Стармер стал провоцировать Россию своими высказываниями о возможности применения ракет по ее территории, на что получил жесткий ответ со стороны российского лидера Владимира Путина.
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