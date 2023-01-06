Швентек потерпела самое разгромное поражение с марта-2021 и плакала после матча. Пегула впервые обыграла №1 в мире

Первая ракетка мира Ига Швентек в рамках United Cup проиграла американке Джессике Пегуле – 2:6, 2:6. Для Швентек это самое разгромное поражение с марта-2021, когда она тоже взяла всего четыре гейма у Гарбинье Мугурусы в Дубае (0:6, 4:6).