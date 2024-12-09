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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков забил «Виннипегу», прервав серию без голов из 3 игр. У него 7+5 в 18 матчах

Форвард «Коламбуса» прервал серию без голов из 3 игр, набрав 12-е (7+5) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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