The Greatest Cover-Up In Economic History: How Washington Hid Its Role In The 2008 Crash Authored by Kevin Villani via Mises Institute, The commentary in a recent Wall Street Journal by Senator Phil Gramm and Representative Jeb Hensarling did the nation an immense service by dismantling the persistent myth that private market greed and financial deregulation caused the 2008 financial crisis.
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