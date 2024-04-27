Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кому нужен мораторий на смертную казнь?

Кому нужен мораторий на смертную казнь?

Достаточно поставить этот простой вопрос, чтобы получить вполне очевидный ответ, — во всяком случае не законопослушным гражданам.

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Комментарии
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лина любимцева
Да не надейтесь вы, что у подлеца  что-то там взыграет и он поймет и раскается...А выпусти - снова возьмется за старое. Не задумываясь.
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1 час.
лина любимцева
А наши главные управленцы считают,что возврат смертной казни - это репрессии.. И Путин, и Матвиенко  постоянно об  этом говорят.  Талдычат, как мантру.
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1 час.
лл
лина любимцева
Судейская система должна быть справедливой. Как и наказание. Получи, что заслужил своим преступлением.
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1 час.

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