Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Ох уж эти старые джинсы! 15 оригинальных идей переделки для вдохновения и пошива, от абажуров до тапок, несколько выкроек

Ох уж эти старые джинсы! 15 оригинальных идей переделки для вдохновения и пошива, от абажуров до тапок, несколько выкроек

Не перестаю удивляться фантазии рукодельниц, что только не делают из старых джинсов. Шьют всякие оригинальные предметы и вещи для дома, для дачи, перешивают одежду и создают новые креативные, необыкновенные вещи, и аксессуары.

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