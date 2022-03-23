Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Просто анекдот ..Покинувший Россию...
  • федор
    Урод пиндосовский , что тебе там делать после вашей демократизации? Друзья арабы прочистите очко этому трансгендеру.Блинкен отправитс...
  • tatyanadavydkina
    А чего же никто из европейцев не заикается о миллиардном долге США перед ООН?В Совете Европы п...

В Кузбассе рассказали о состоянии эвакуированных с «Листвяжной» горняков

В Кузбассе рассказали о состоянии эвакуированных с «Листвяжной» горняков

В Кузбассе сообщили о состоянии эвакуированных с «Листвяжной» горняков, передает РИА Новости. Напомним, 22 марта на шахте «Листвяжная» в Кузнецком угольном бассейне началась эвакуация, после того, как там произошел сбой в системе вентиляции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх