В Кузбассе рассказали о состоянии эвакуированных с «Листвяжной» горняков

В Кузбассе сообщили о состоянии эвакуированных с «Листвяжной» горняков, передает РИА Новости. Напомним, 22 марта на шахте «Листвяжная» в Кузнецком угольном бассейне началась эвакуация, после того, как там произошел сбой в системе вентиляции.