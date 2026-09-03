Мобилизованный в ВСУ рассказал о «двухэтажке для провинившихся» военных

Украинских военнослужащих, которые, по мнению командиров, нарушили дисциплину, помещали в так называемую двухэтажку, где их подвергали избиениям и унижениям, сообщил канал «Северный Ветер» на платформе «Макс».
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