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Министр спорта Матыцин назвал условия МОК по допуску российских спортсменов антигуманными

Министр спорта Матыцин назвал условия МОК по допуску российских спортсменов антигуманными

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК), в соответствии с которыми российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям, являются дискриминационными и антигуманными.

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