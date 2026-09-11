Как я перестраиваю осенний рацион: девять простых продуктов вместо сложных диет

Каждый год с наступлением первых холодов я замечаю одну и ту же перемену. Ещё в августе мой день легко складывается из лёгких салатов, йогурта и свежих ягод, а уже в сентябре организм настойчиво просит чего-то горячего, густого и согревающего.
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