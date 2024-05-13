Начиная с 1997 года 13 мая в нашей стране ежегодно отмечается День Черноморского флота ВМФ России. Несмотря на то, что праздник официально закреплен в законодательстве только в 1996 году, история одного из пяти объединений российского флота берет свое начало в XVIII веке.