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Новости Брянска

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Сбил насмерть пешехода на М-3 16-летний брянский мотоциклист без прав

Сбил насмерть пешехода на М-3 16-летний брянский мотоциклист без прав

16-летний водитель мотоцикла сбил на трассе М-3 59-летнего пешехода. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

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