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Царьград

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Пожар на рынке в Омске: локализовано возгорание на 1350 квадратных метрах

Пожар на рынке в Омске: локализовано возгорание на 1350 квадратных метрах

В Омске на рынке произошел пожар: загорелись контейнеры со строительными материалами. Возгорание локализовано на площади 1350 квадратных метров.

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