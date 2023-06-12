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ВСУ обрушили на Донецк 18 снарядов

ВСУ обрушили на Донецк 18 снарядов

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о том, что в ночное время нацистские формирования киевского режима провели артиллерийскую атаку на столицу региона.

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