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Контрафронт

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Боливия: Один человек был убит в результате вооруженного нападения возле их дома на Авенида Олимпика...

Боливия: Один человек был убит в результате вооруженного нападения возле их дома на Авенида Олимпика в Санта-Крус-де-ла-Сьерра около 05:00 (09:00 по Гринвичу).

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