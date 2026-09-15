Боливия: Один человек был убит в результате вооруженного нападения возле их дома на Авенида Олимпика в Санта-Крус-де-ла-Сьерра около 05:00 (09:00 по Гринвичу).
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