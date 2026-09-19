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Эксперт Степанов: США берут Гренландию под контроль, отрезая Брюссель от Арктики

Эксперт Степанов: США берут Гренландию под контроль, отрезая Брюссель от Арктики

Соглашение между США и Данией о переходе Гренландии под американский военный контроль обеспечивает Вашингтону тотальное доминирование в Западном полушарии и перекрывает для Евросоюза доступ к арктическим ресурсам.

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