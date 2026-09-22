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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас о ТВ «Реала»: «Сентябрь еще не закончился, а они уже объявляют чемпионат нечестным. Гораздо проще указать на заговор, чем объяснить происходящее на поле»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал статью El Debate, в которой рассказывается о предвзятом отношении судей в Испании к «Реалу».

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