Fox News: решение Байдена наградить Сороса медалью является насмешкой

Решение президента США Джо Байдена присудить миллиардеру Джорджу Соросу одну из высших гражданских наград страны - медаль Свободы - является насмешкой и попыткой разозлить как можно больше американцев, сообщил обозреватель Fox News Джо Конча.
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