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Fox News: решение Байдена наградить Сороса медалью является насмешкой

Fox News: решение Байдена наградить Сороса медалью является насмешкой

Решение президента США Джо Байдена присудить миллиардеру Джорджу Соросу одну из высших гражданских наград страны - медаль Свободы - является насмешкой и попыткой разозлить как можно больше американцев, сообщил обозреватель Fox News Джо Конча.

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Комментарии
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Eduard
Соррс венгерский жулик и аферист ,всем известен как учредитель переворотов и революций!
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17 час.
Eduard
Байден дкйствует по-принцыпу&quot;Два дебила это сила!&quot;
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17 час.
Eduard
Свобода для американцев это что конфликты? Причем вообще свобода?
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16 час.

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