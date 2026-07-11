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Алина Загитова: «Если вы хотите попробовать что‑то, beautiful и сильное одновременно, попробуйте бокс. Это приносит мне энергию, силу и спокойствие»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию  Алина Загитова  высказалась об увлечении боксом. 24-летняя фигуристка выложила в телеграм-канале видео с тренировки.

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