Смену герба Дании на фоне заявлений Трампа о Гренландии объяснили

Политолог Топорнин усомнился в смене герба Дании из-за интереса США к Гренландии Смена герба Дании с низкой долей вероятности связана с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о планах купить Гренландию, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
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