Украинские военнослужащие, взятые в плен в Часовом Яре, на протяжении двух недель оказывали содействие бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дезинформируя украинское командование относительно текущей ситуации.
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