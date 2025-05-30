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Украинские пленные две недели помогали бойцам РФ в Часовом Яре

Украинские пленные две недели помогали бойцам РФ в Часовом Яре

Украинские военнослужащие, взятые в плен в Часовом Яре, на протяжении двух недель оказывали содействие бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дезинформируя украинское командование относительно текущей ситуации.

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