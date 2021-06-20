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Занимательная математика: Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза

Занимательная математика: Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза

Мощь украинской армии всегда считалась величиной абстрактной и вызывала массу вопросов как у жителей Украины, так и у граждан прилегающих к ней территорий Активно распространяемая в 2014 году официальным Киевом информация о том, что Вооруженные силы Украины являются одной из самых мощных и боеспособных армий на территории Европы, была откровенно опровергнута ополченцами республик Донбасса, которые, не располагая численным и техническим превосходством, буквально в пух и прах разбили «европейских украинцев».

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Oddy Rash
Так он договорится до того, что после каждого принятия пищи укро-армия становится сильнее тысячекратно. Все унитазы Вны со страху полопаются.
Олег Красноусов
у него каждый молодой офицер-это армия
Ляля
А что за число "в 572 раза"???? Великий математик считал. Пора президенту через военкомат в армию идти ...
Алексей Белоусов
Да это не просто сволочь, но и дурак набитый.
Юрий Остапенко
УЖЕ ВЫСАДИЛ ОДИН МИЛЛИАРД ДЕРЕВЬЕВ , ТЕПЕРЬ РАЗЫ СЧИТАЕТ , махонький вопрос ??? ЗЕ - как головка ??? Нет, не та которой на рояле , та которая на плечах ???
Обозреватель
Мария
У русских с евреями по гениям паритет. На Эйнштейнов отвечаем Королёвыми. На Дунаевских - Свиридовыми. Но по части дураков мы отстаём. Наш русский дурак, как дурак, обычный дурак. Еврейский же дурак - это дурак в квадрате, даже в кубе. Наш дурак всё же не додумается до игры членом на рояле.....Крошка Зе додумался. Вот и армию раздул для того, чтобы донецким шахтёрам было кого загонять в котлы....Тьфу, дурак набитый, честное слово!
Ako And
Пока у власти стоят марионетки пендостана и гейропы, можно сколько угодно готовить рабочих, инженеров и даже офицеров. Толку не будет ни какого. От слова СОВСЕМ.......

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