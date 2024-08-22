Опрос Economist и YouGov: Камала Харрис опережает Трампа на 3 процентных пункта

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис опережает Дональда Трампа, выдвинутого на должность главы государства республиканцами, по уровню поддержки со стороны избирателей на 3 процентных пункта.
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