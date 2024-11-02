«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности для самореализации детей и молодежи

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с администрацией городского округа Фрязино и Союзом композиторов Евразии организует масштабный музыкальный праздник, который объединит более 100 молодых артистов из разных городов Московского региона.
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