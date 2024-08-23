Сотрудники полиции из Краснодарского края задержали курьера дистанционных мошенников

В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе обратился житель села Супсех. Заявитель сообщил о том, что действуя по инструкции неизвестного мужчины, представившегося ему по телефону сотрудником банка, обналичил и передал подъехавшему к его дому курьеру денежные средства в сумме 90 млн рублей для зачисления на «безопасный счет».