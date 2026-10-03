Нутрициолог Шарапова рассказала, как бороться с осенним перееданием

Для борьбы с этим осенним перееданием необходимо наладить режим сна, питания и прогулок. Об этом в субботу, 3 октября, в беседе с ИА Регнум рассказала нутрициолог Юлия Шарапова.
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