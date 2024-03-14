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Бюллетени для голосования начали доставлять на избирательные участки

До начала выборов президента России остается не более суток, это на западе страны. На востоке голосование начнется гораздо раньше, у членов избиркомов в этих регионах остаются считаные часы на то, чтобы еще раз все перепроверить.

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