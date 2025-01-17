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Адвокатам Навального вынесены приговоры за участие в экстремистском сообществе

Адвокатам Навального вынесены приговоры за участие в экстремистском сообществе

Троим адвокатам Алексея Навального вынесены приговоры за участие в экстремистском сообществе. Во Владимирской области Петушинский районный суд приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцер, которые осуждены по ч.

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