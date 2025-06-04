Клишас раскритиковал обращение Миронова об отмене моратория на смертную казнь

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подверг критике обращение лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь.
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