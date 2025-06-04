RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Хватит осуждать. Надо бомбить Киев и Львов.Песков: Россия пр...
  • Амара Карпова
    кто его слушает, интересно😂😂😂Песков: решения К...
  • Eduard
    Лечить лидеров Европы током надо.Дело ворбще не в зарплатах на которые мы работаем.Крадут целые страны,что бы нас тащ...Дизен вспомнил сл...

Клишас раскритиковал обращение Миронова об отмене моратория на смертную казнь

Клишас раскритиковал обращение Миронова об отмене моратория на смертную казнь

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подверг критике обращение лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЗ
Валерий Зайцев
Это не дума а сборище антинародных идиотов в большинстве своём.
Ответить
1 д.
наверх