🧑⚖️ Жительница Севастополя решила оправдать прогул изнасилованием — её будут судить В марте 20-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании и краже её имущества.
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🧑⚖️ Жительница Севастополя решила оправдать прогул изнасилованием — её будут судить В марте 20-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании и краже её имущества.