Экс-министр Дрисколл заявил об отставании США от Украины в производстве оружия

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл в интервью Rolling Stone заявил об «унизительном» отставании Вашингтона от Киева в вопросах производства оружия и внедрения технологических инноваций.
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