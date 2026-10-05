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Газета.ру

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Экс-министр Дрисколл заявил об отставании США от Украины в производстве оружия

Экс-министр Дрисколл заявил об отставании США от Украины в производстве оружия

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл в интервью Rolling Stone заявил об «унизительном» отставании Вашингтона от Киева в вопросах производства оружия и внедрения технологических инноваций.

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