Чистка ВСУ продолжается: с должности снят спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой

"Чистка" украинской армии от лояльных в той или иной степени экс-главкому ВСУ Залужному военнослужащих продолжается, вслед за спикером Воздушных сил Юрием Игнатом своего поста лишился спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
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