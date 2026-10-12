Словно прокляты. Жизнь клана Пугачевой пошла под откос: закономерность или случайность?

Клан, который на протяжении десятилетий олицетворял отечественный шоу-бизнес, оказался в затяжном кризисе.
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